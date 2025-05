La denuncia di Potere al Popolo | “Siamo stati infiltrati e spiati dalla polizia per 10 mesi”

Un'inquietante rivelazione scuote la scena politica di Napoli: un presunto agente sotto copertura ha infiltrato il partito Potere al Popolo per dieci mesi. Tra denunce di spionaggio e prove fotografiche di un giuramento in polizia, il gruppo politico si difende dalle accuse, affermando di non avere nulla da nascondere e di non essere legato a correnti di destra. Scopriamo i dettagli di questa controversa vicenda.

Scoperto a Napoli un presunto agente sotto copertura all'interno di un partito politico. In rete le foto del giuramento in polizia e delle feste con i colleghi in divisa. "Non siamo la gioventù meloniana, non abbiamo nulla da nascondere"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La denuncia di Potere al Popolo: “Siamo stati infiltrati e spiati dalla polizia per 10 mesi”

