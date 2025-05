La democrazia secondo Maduro

La democrazia secondo Maduro

La democrazia secondo Maduro; Il Venezuela al voto tra arresti e boicottaggio dell'opposizione; Venezuela. Maduro chiude i voli da e per la Colombia; Il voto in Venezuela: urne vuote e repressione. È la democrazia secondo Maduro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il voto in Venezuela: urne vuote e repressione. È la democrazia secondo Maduro - Il regime proclama una “schiacciante vittoria”, ma le immagini mostrano seggi deserti. La protesta di Machado e la fuga da Caracas dei dissidenti assediati in ambasciata: “Eravamo prigionieri sotto i ... 🔗Da ilfoglio.it

Schiacciante vittoria di Maduro: il Venezuela verso una democrazia svuotata, i rischi - Il partito di Nicolas Maduro domina le elezioni in Venezuela con 23 stati su 24. Astensione oltre l’85% e dure critiche internazionali. 🔗msn.com scrive

L'ultima follia del compagno Maduro: in Venezuela elezioni senza oppositori, democrazia azzerata - Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ce la sta mettendo tutta per annientare quel poco di democrazia che ancora sopravvive nel suo Paese. Domani, in Venezuela, avranno luogo le elezioni regional ... 🔗Scrive informazione.it

Maduro: Dalla politica della ragione alla politica dell’emozione