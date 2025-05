La democrazia fragile un incontro con lo storico e scrittore Antonio Scurati

Venerdì 13 giugno, le Artificerie Almagià di Ravenna ospiteranno l'incontro con lo storico e scrittore Antonio Scurati, focalizzato sulla fragile democrazia. Questo evento, aperto al pubblico, rientra nelle celebrazioni promosse da Legacoop Romagna per l'ottantesimo anniversario della Liberazione e il rinnovamento del movimento cooperativo, un'occasione per riflettere su temi di attualità e patrimonio storico della nostra società.

