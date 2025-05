La cuoca del Papa è napoletana Prevost ai calciatori | È una grande tifosa

Nel cuore di Napoli, la cuoca del Papa, la signora Rosa, si distingue non solo per le sue delizie culinarie, ma anche per la sua passione calcistica. In un recente saluto, ha voluto inviare messaggi di affetto e sostegno ai calciatori del Napoli, confermando il legame profondo tra gastronomia e sport nella cultura partenopea. Scopri di più su questa affascinante figura e il suo amore per il calcio.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Complimenti anche da una signora che in questi giorni sta facendo da mangiare per me e che è di Napoli e dice: ‘Tanti auguri!’. Vorrebbe essere anche qui, lei, la signora Rosa, molto tifosa!”. Al termine del suo saluto ai calciatori e ai dirigenti del Napoli campione d’Italia, Papa Leone XIV porta i complimenti della sua cuoca napoletana “la signora Rosa” nello stesso giorno in cui rimbalza nel web la foto anche di un’altra cuoca, stavolta peruviana, Veronica Sànchez Molina, ritratta con lo stesso papa Leone XIV e il suo segretario personale, p. Edgar Ivàn Rimaycuna Inga nell’appartamento del Papa al Palazzo dell’Ex Sant’Uffizio... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La cuoca del Papa è napoletana. Prevost ai calciatori: “È una grande tifosa”

