la creatività del quartiere la newyorkese che ama l arte le tre orafe della fucina e giorgia che stampa a mano

Nel cuore di Chiesa Rossa e Stadera, un vivace quartiere di New York, l'arte fiorisce grazie alla passione di giovani creativi. Qui, tra laboratori orafi e studi di stampa, si respira un'atmosfera di innovazione e bellezza. Le esperienze di artisti come le tre orafe della Fucina e Giorgia, specializzata nella stampa a mano, raccontano di un luogo che attrae talenti e ispira la community locale.

L’arte è, sopra ogni cosa, un attivatore di bellezza. E tra le vie di Chiesa Rossa e Stadera non mancano i progetti artistici sviluppati dai creativi del quartiere. Giovani che qui abitano e altri che l’hanno scelta, forse anche per i prezzi più abbordabili e, nel tempo, se ne sono innamorati. Ne sa qualcosa Jenny Filipetti, newyorkese che si è trasferita a Milano nel 2010, la prima volta, per scrivere in una importante rivista di design. Di Chiesa Rossa ha amato subito il senso di accoglienza e di appartenenza. E con lei, che ama l’arte, visitiamo la Chiesa Rossa che dà il nome al quartiere con le installazioni di luci di Dan Flavin artista americano che ideò un’opera come elemento centrale del restauro e rinnovamento della chiesa parrocchiale progettata da Giovanni Muzio negli anni ’30... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it