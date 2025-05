La costituzione e la pace un incontro con il magistrato Beniamino Deidda e una camminata

Il 31 maggio 2025, a Stia, si svolgerà un evento singolare dedicato alla pace, organizzato dalla rete di Associazioni "Camminiamo per la Pace". L’incontro avrà come ospite l'ex magistrato Beniamino Deidda, che discuterà del legame tra Costituzione e pace. L'iniziativa includerà anche una camminata simbolica, per promuovere valori di solidarietà e convivenza.

Arezzo, 27 maggio 2025 – La costituzione e la pace, un incontro con il magistrato Beniamino Deidda e una camminata Sabato 31 maggio 2025 a Stia si terrà un pomeriggio dedicato alla pace, organizzato dalla rete di Associazioni "Camminiamo per la Pace". L'ospite di eccezione sarà l'ex magistrato Beniamino Deidda che terrà una lectio magistralis su "La Costituzione e la Pace" presso il Teatro Comunale di Stia alle 17.30. questo momento alto di riflessione sarà preceduto da una camminata per la pace alle 16,45 con le Guide Ambientali del Parco con partenze da: Stazione ferroviaria, Loc. Tintoria, Bivio della strada per Croce a MoriPorciano e zona Belvedere...

