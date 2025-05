La Coppa Davis è arrivata in città | ecco dove vedere il trofeo

La Coppa Davis è finalmente arrivata a Pordenone! Il Trophy Tour, dopo aver attraversato l'Italia, offre ai visitatori l'opportunità di ammirare il prestigioso trofeo. Martedì 27 maggio, dalle 9 alle 22, il Tennis Club accoglierà appassionati e curiosi per celebrare i trionfi della nazionale italiana, due volte campione del mondo. Non perdere questa occasione unica di vivere un momento iconico del tennis!

