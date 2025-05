La cooperativa è in crisi a causa della frana | lanciata la raccolta fondi

La cooperativa sociale Solleva lancia un appello urgente alla comunità per fronteggiare la crisi causata dalla frana che ha colpito il ristoro Stallazzo. Dopo quasi quattro mesi di chiusura, il locale ha riaperto solo nei weekend, ma le difficoltà economiche persistono. Per garantire la continuità del servizio e sostenere le proprie finanze, è fondamentale il supporto della cittadinanza attraverso una raccolta fondi.

La cooperativa sociale Solleva torna a chiedere il sostegno della cittadinanza non solo per salvare lo Stallazzo, ristoro rimasto chiuso quasi quattro mesi e riaperto a fine marzo soltanto nei weekend, ma anche per tutelare le proprie casse messe in grave crisi dall'attività ridotta.

