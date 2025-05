La continuità didattica è un diritto fondamentale degli studenti con disabilità parla l’Autorità Garante della disabilità | Basta con gli insulti ‘Hai la 104’ serve un linguaggio davvero inclusivo INTERVISTA

L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità sottolinea l'importanza della continuità didattica come diritto fondamentale per gli studenti con disabilità. In un'intervista, si affrontano tematiche cruciali, tra cui la necessità di un linguaggio inclusivo, per combattere la stigma e promuovere un ambiente educativo che favorisca realmente l'inclusione. Questo articolo esplora le affermazioni e le proposte presentate dall'Autorità per migliorare la situazione attuale.

L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità rappresenta una svolta non indifferente per la tutela dei diritti inclusivi nel nostro Paese. L'articolo “La continuità didattica è un diritto fondamentale degli studenti con disabilità”, parla l’Autorità Garante della disabilità: “Basta con gli insulti ‘Hai la 104’, serve un linguaggio davvero inclusivo”. INTERVISTA ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

