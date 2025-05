La Confederex piacentina ha ricordato i 25 anni della Legge di Parità

La Confederex piacentina celebra i 25 anni della Legge di Parità (62/2000), un traguardo significativo per la promozione dell'uguaglianza di genere. In linea con gli obiettivi della Confederex nazionale, l'iniziativa sottolinea l'importanza di riflessioni e azioni concrete per garantire diritti e opportunità paritarie, continuando a sensibilizzare e impegnare la comunità su questo tema cruciale.