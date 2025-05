La comicità di Canini stasera al Politeama con ’Vado a vivere con me’

Stasera al Teatro Politeama di Poggibonsi, Jonathan Canini, il nuovo talento della comicità toscana, torna con "Vado a vivere con me". Dopo il successo del tutto esaurito in aprile, il pubblico non vede l'ora di rivederlo in scena. Con l'evento in programma alle 21, le prevendite annunciano un altro sold out. Preparati a una serata di risate indimenticabili!

Jonathan Canini al Teatro Politeama di Poggibonsi. Il nuovo asso della comicità toscana torna nel capoluogo valdelsano dopo il tutto esaurito dello scorso aprile. In scena ‘Vado a vivere con me’. In programma questa sera alle 21. A grande richiesta, quindi, si replica. E anche stavolta il sold out è a un passo. Cucinare, impostare la lavatrice, stirare e accendere il riscaldamento. Scene di vita quotidiana che possono diventare incubi se è la prima volta. Con ‘Vado a vivere con me’ Jonathan Canini trasforma l’esperienza in uno show, scritto insieme a un altro fuoriclasse della comicità, Walter Santillo, che cura anche la regia... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La comicità di Canini stasera al Politeama con ’Vado a vivere con me’

Approfondimenti da altre fonti

La comicità di Canini stasera al Politeama con ’Vado a vivere con me’. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media