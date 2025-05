La città e il Cencione | In due mesi la giunta non ha rimosso la terra

In un contesto estivo caratterizzato dall'afflusso di turisti e dalla ripresa delle attività economiche, la chiusura del Cencione rappresenta una criticità per la città. Nonostante le promesse dell'amministrazione di riaprire il parcheggio al 50%, la terra non è ancora stata rimossa dopo due mesi. Le polemiche si intensificano, sollevando preoccupazioni tra residenti e operatori del settore.