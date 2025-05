La chirurga volontaria con Ideals racconta l’orrore che affronta ogni giorno in sala operatoria

In un contesto di emergenza umanitaria, Tiziana Riggio, chirurga volontaria per la charity "Ideals" a Gaza, condivide la drammatica realtà che vive quotidianamente in sala operatoria. Le sue testimonianze mettono in luce la brutalità della guerra, con storie scioccanti di bambini sottoposti a interventi senza anestesia. Scopri il racconto di chi, con immenso coraggio, sfida l'orrore per portare aiuto.

Tiziana Riggio, chirurga volontaria della charity "Ideals" a Gaza.

Le notizie più recenti da fonti esterne

