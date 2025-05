La Champions League stravolge piani della Juventus

La qualificazione della Juventus alla Champions League 2025/26 segna un punto di svolta nelle ambizioni di mercato del club. Dopo la vittoria per 2-3 contro il Venezia, i bianconeri si preparano a un'estate di cambiamenti volti a rafforzare la squadra, sfruttando le nuove opportunità derivate dalla partecipazione a una delle competizioni più prestigiose del calcio europeo.

Nuove ambizioni di mercato La Juventus si prepara a un calciomercato estivo rivoluzionato dalla qualificazione alla Champions League 202526, conquistata con il quarto posto dopo il successo per 2-3 contro il Venezia. L’accesso alla competizione europea, come evidenziato da studi sul mercato, aumenta l’attrattiva del club per i top player L'articolo La Champions League stravolge piani della Juventus proviene da Il Primato Nazionale... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - La Champions League stravolge piani della Juventus

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Juve, la Champions stravolge i piani: la lista; Inzaghi stravolge l’Inter: a Como ha in mente tanti cambi; Calciomercato Juve la Champions stravolge i piani della dirigenza | pronti questi colpi con cui dare il bentornato a Conte! La lista. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter-Roma, Inzaghi stravolge i suoi piani: decisione sorprendente su un titolare - Il francese sta aumentando i ritmi per farsi trovare pronto per la semifinale di Champions League, un obiettivo che ha ormai la priorità assoluta per l’intero ambiente nerazzurro ma non è ... 🔗Come scrive msn.com

Finale Champions: l’Inter ha TRE piani per gestire la rosa - Il conto alla rovescia è già iniziato. Il 31 maggio l’Inter tornerà a giocherà una finale di Champions League a distanza di 2 anni dall’ultima volta. A Monaco, l’obiettivo nerazzurro è ... 🔗Riporta informazione.it

Raspadori stravolge i piani: Conte aveva preparato la gara in un altro modo - Retroscena formazione alla vigilia di Napoli-Torino. Conte ha dovuto fare di necessità virtù dopo l'influenza di Raspadori. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola commentando la ... 🔗Si legge su tuttonapoli.net