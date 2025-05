la casa bianca blocca i visti per gli studenti stranieri valutazioni anche sui profili social

L'amministrazione Trump introduce nuove restrizioni per i visti agli studenti stranieri, ordinando alle ambasciate e ai consolati di sospendere le interviste per le richieste di visto. Secondo Politico, il cable firmato dal segretario di Stato Marco Rubio contempla anche valutazioni dei profili social degli aspiranti studenti, sollevando preoccupazioni riguardo alla trasparenza e ai diritti degli individui coinvolti.

