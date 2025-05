La carta del docente spetta anche ai precari | la sentenza del tribunale di Viterbo

Il tribunale di Viterbo ha stabilito che anche i docenti precari hanno diritto alla carta del docente, accogliendo il ricorso dei Cobas scuola. Questa decisione rappresenta una significativa vittoria per il sindacato, che da anni lotta per i diritti degli insegnanti e per il riconoscimento del loro lavoro, rafforzando il principio di equità nel settore educativo.

Riconosciuto il diritto alla carta del docente anche ai precari, il tribunale di Viterbo ha accolto il ricorso presentato dai Cobas scuola di Viterbo. Lo fa sapere lo stesso sindacato, che parla di "vittoria". "Siamo da anni impegnati - rivendicano i Cobas scuola - a difendere la scuola... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - "La carta del docente spetta anche ai precari": la sentenza del tribunale di Viterbo

