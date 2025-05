La Camorra in Campania dal rapporto DIA semestrale | Un potere che avanza

La camorra continua a estendere la sua influenza in Campania, secondo il rapporto semestrale della Direzione Investigativa Antimafia (Dia). In un contesto economico in difficoltà, le strutture criminali consolidano il loro potere, minacciando la sicurezza e la stabilità della regione. Questo articolo esplorerà i principali risultati della relazione e le implicazioni per il futuro della Campania di fronte a questa crescente sfida.

L'ombra della camorra si allunga sempre di più sulla Campania, una regione che negli ultimi anni ha visto un consolidamento delle logiche criminose attraverso un tessuto economico in affanno. Secondo la recente relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia (Dia), l'avanzata della criminalità organizzata, in particolare della camorra, trova terreno fertile in un contesto caratterizzato da un rallentamento della crescita economica, inferiore alla media nazionale. Questa situazione non solo alimenta la disperazione sociale, ma offre anche spazi operativi ai clan mafiosi che sfruttano il malessere collettivo per espandere il loro raggio d'azione...

