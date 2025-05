La 16a tappa del Giro d’Italia si tinge d’azzurro | trionfa Scaroni davanti a Fortunato e Pellizzari

Nella 16a tappa del Giro d'Italia 2025, Lorenzo Scaroni conquista il trionfo nella sfida tra Piazzola sul Brenta e San Valentino, regalando al pubblico un podio interamente italiano con Fortunato e Pellizzari. Nel frattempo, Del Toro riesce a mantenere la maglia rosa per un breve istante, prima di essere insidiato da Yates. Scopri tutti i dettagli di questa avvincente giornata di corsa!

Lorenzo Scaroni vince la 16a tappa del Giro d'Italia 2025 Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico) davanti a Fortunato e Pellizzari per un podio tutto italiano. Del Toro conserva la maglia rosa per pochi secondi su Yates...

Giro: 16/a tappa; Roglic cade e si ritira - Lo sloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora) si è ritirato dal Giro d'Italia. Lo sloveno, che alla vigilia della corsa rosa era dato come favorito, era 10/o in classifica generale ed è stato coinvolto in ... 🔗Lo riporta msn.com

Giro d'Italia. La 16a tappa, Piazzola sul Brenta - San Valentino (Brentonico) 203 km - Tappa di montagna con, tolti i primi 50 km, solo salite e discesa, senza alcun momento di respiro. Dopo un avvio in pianura, superata Arsiero, si entra nella valle dell’Astico dove inizia la prima del ... 🔗informazione.it scrive

Giro d'Italia, oggi la tappa da 16 da Piazzola sul Brenta a San Valentino: il percorso - I Comuni interessati dal passaggio del Giro saranno Drena, Dro e Arco: provenienti dalla Provinciale 84 di Cavedine, i concorrenti entreranno nel Comune di Drena, poi tramite la Statale 45… Leggi ... 🔗Riporta informazione.it