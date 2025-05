La 1000 Miglia oltre la corsa | le iniziative per coinvolgere scuole imprese e cultura

La 1000 Miglia non è solo una storica gara automobilistica, ma un progetto ambizioso che mira a coinvolgere scuole, imprese e luoghi culturali. Con l'obiettivo di unire tradizione e innovazione, Brescia si prepara a vivere un'edizione nel 2025 che celebra il patrimonio dell'auto storica, creando sinergie tra il passato e il futuro. Scopriamo insieme come questa visione prende vita, arricchendo la comunità e il territorio.

C'è una 1000 Miglia che corre tra i banchi di scuola, tra le imprese e nei luoghi della cultura. È la visione del 2025: un progetto diffuso che parte da Brescia e punta a far dialogare passato e futuro nel nome dell'auto storica e dell’innovazione. La "corsa più bella del mondo" prende forma ben... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - La 1000 Miglia oltre la corsa: le iniziative per coinvolgere scuole, imprese e cultura

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La corsa delle Mille Miglia a Roma il 18 giugno: creatività, ingegneria e stile italiani. Gli organizzatori: «Con Brescia, la tappa clou»; La 1000 miglia si presenta, dal 17 al 21 giugno da Brescia a Roma; 1000 Miglia 2025: presentata la nuova edizione della famosa gara; La 1000 Miglia 2025 si presenta a Roma: la corsa più bella del mondo celebra il Made in Italy dal 17 al 21 giugno. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La 1000 Miglia oltre la corsa: le iniziative per coinvolgere scuole, imprese e cultura - C'è una 1000 Miglia che corre tra i banchi di scuola, tra le imprese e nei luoghi della cultura. È la visione del 2025: un progetto diffuso che parte da Brescia e punta a far dialogare passato e futur ... 🔗Come scrive bresciatoday.it

Brescia abbraccia la 1000 Miglia. Sarà una grande festa della città - Non è solo la “Corsa più bella del mondo”. La 1000 Miglia 2025 sarà anche un grande evento per coinvolgere la città. Brescia, da sempre cuore pulsante d ... 🔗Segnala elivebrescia.tv

1000 Miglia 2025: presentati gli eventi collaterali - Sono state presentate nella sala Giunta di Palazzo Loggia a Brescia le numerose attività corollario della 1000 Miglia 2025. 🔗Lo riporta primabrescia.it

1000 Miglia: è la corsa più bella del mondo, Made in Italy fra strada e mare