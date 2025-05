L’11 novembre a Roma II edizione del Brand Journalism

Il 11 novembre a Roma si terrà la seconda edizione del Brand Journalism, un evento che esplorerà le sfide della comunicazione moderna. In un contesto in cui giornalismo, brand e creator si intrecciano, discuteremo come riconoscere contenuti credibili e le competenze necessarie per costruire narrazioni trasparenti. Un'opportunità per professionisti e appassionati di approfondire le dinamiche attuali della comunicazione.

(Adnkronos) – Come si riconosce oggi un contenuto credibile? Chi ha la responsabilità di costruire narrazioni trasparenti e accessibili? E quali competenze servono per orientarsi in un sistema in cui giornalismo, brand, creator e istituzioni comunicano in tempo reale, spesso sugli stessi canali? Il Brand Journalism Festival 2025 parte da queste domande e le mette

