Kyiv è pronta alla pace Parla il ministro ucraino Sybiha

Il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha, esprime la disponibilità di Kyiv a perseguire la pace, sottolineando al contempo l'importanza dell'impegno continuo degli Stati Uniti nel supportare l'Ucraina. In un'intervista con il Foglio, Sybiha delinea le attuali esigenze del paese e le prospettive per un futuro di stabilità e sicurezza.

Kyiv. Il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha, inizia la sua conversazione con il Foglio dicendo che l’Ucraina ha ancora bisogno dell’impegno degli Stati U. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Kyiv è pronta alla pace. Parla il ministro ucraino Sybiha

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump vuole Putin, non la pace. Sanzioni Ue; Intensificati gli attacchi russi, Trump: Putin è impazzito. Il Cremlino: Reazioni emotive - Peskov: Nuovi scambi di prigionieri saranno legati all'esito dei negoziati; La Russia pronta a presentare una bozza di accordo di pace dopo lo scambio di prigionieri, afferma Lavrov; L’analista russo Petrov: “Per Kiev condizioni dure da accettare ma non miglioreranno in futuro”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pace in Ucraina, Parigi propone l’uso dei beni congelati russi come garanzia per Kyiv - Il piano per la pace in Ucraina promosso da Regno Unito e Francia potrebbe includere anche l’utilizzo di 200 miliardi di euro di beni russi congelati come garanzia di sicurezza per Kyiv. 🔗Si legge su msn.com

Il Sindaco Di Kyiv Afferma Che L'Ucraina Potrebbe Dover Cedere Territori Per La Pace - Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha dichiarato che l'Ucraina potrebbe dover cedere parte del proprio territorio come parte di un accordo di pace temporaneo con la Russia. "Uno degli scenari è ... 🔗Secondo msn.com

Guerra Ucraina Russia, Svizzera pronta a ospitare i colloqui di pace - La Svizzera sarebbe pronta a ospitare i colloqui di pace tra Ucraina e Russia. La notizia arriva dal Kyiv Independent secondo il quale il presidente Ignazio Cassis è pronto a mediare o a ospitare ... 🔗Lo riporta tg24.sky.it

Ucraina, strade deserte a Kiev per il coprifuoco