Kung Fury il regista annuncia il suo nuovo film Dragonlord

David Sandberg, il geniale creatore di "Kung Fury", annuncia con entusiasmo il suo nuovo progetto: "Dragonlord". Dopo il successo del cortometraggio virale, Sandberg promette di portare ancora una volta il suo stile unico di azione e comicità sul grande schermo, affascinando i fan con nuove avventure e battaglie epiche. Preparatevi a immergervi in un mondo ricco di sorprese e divertimento!

Il regista svedese David Sandberg, noto soprattutto per essere stato sceneggiatore, regista e protagonista del cortometraggio virale d’azione e commedia “ Kung Fury “, che racconta la storia di un disertore di arti marziali che viaggia nel tempo, sta lavorando a un nuovo lungometraggio. E per i fan del suo coloratissimo esordio cult – un omaggio esageratamente esagerato agli anni ’80, con tanto di valchirie vichinghe armate di mitragliatrice, un personaggio chiamato Triceracop e un Adolf Hitler (alias “Kung Fuhrer”) che conosce le arti marziali – non sembra poi così lontano. “Dragonlord”, attualmente in fase di sviluppo, è presentato come un film “fantasy punk” che fonde azione, commedia e fantascienza... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Kung Fury, il regista annuncia il suo nuovo film “Dragonlord”

Su questo argomento da altre fonti

Kung Fury 2, trapelato un filmato del progetto con Fassbender e Schwarzenegger fermo dal 2020 - guidati dal calciatore Kung Fury (interpretato dallo scrittore e regista David Sandberg), in missione per ripulire le strade della Miami del 1985, una missione che viene in qualche modo ostacolata ... 🔗Secondo msn.com

Kung Fury 2 si mette in mostra in questo sfrigolante reel di dieci minuti - La speranza è l'ultima cosa a morire – e dopo quella che sembra un'eternità di attesa per Kung Fury 2, il remake hollywoodiano a budget più alto, una bobina sfrigolante a sorpresa è ... 🔗Segnala msn.com

Un altro kung-fu movie per Tarantino - Accantonato il progetto di 'Inglorious Bastards', il regista ha rivelato di voler dirigere un altro kung-fu movie, tutto dialogato in mandarino. Il prossimo film di Quentin Tarantino sarà ... 🔗Come scrive movieplayer.it

?? Day and Night Stories: A Journey into the Supernatural ??