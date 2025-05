Kolo Muani Juve la sua permanenza in bianconero può prolungarsi fino a quella scadenza! Giuntoli lavora per confermare l’attaccante entro una finestra temporale

La Juventus è al lavoro per confermare Randal Kolo Muani, con l'obiettivo di consolidare la rosa in vista del prossimo Mondiale per Club. La dirigenza, guidata da Cristiano Giuntoli, sta valutando la possibilità di prolungare la permanenza dell'attaccante francese, considerato un tassello fondamentale per il futuro della squadra. Scopriamo le ultime novità su questa trattativa.

Kolo Muani Juve, la dirigenza lavora per confermare il francese anche per quella competizione. Cosa filtra su Kolo Muani. Il calciomercato Juve lavora per consolidare la squadra che andrà a disputare il prossimo Mondiale per Club. Tra i giocatori che i bianconeri vorrebbero confermare in rosa spicca anche Randal Kolo Muani. A tal proposito, Alfredo Pedullà ha fornito degli aggiornamenti che sottolineano come Madama stia spingendo forte per prolungare i due prestiti fino alla fine della kermesse iridata. Ecco le sue parole su X. PAROLE – « Kolo Muani e Veiga: lavori in corso Juventus per portarli solo al Mondiale per Club...

