Klopp al Napoli De Maggio stupisce tutti | bomba clamorosa

Il possibile addio di Antonio Conte scuote il mondo del calcio, con Jurgen Klopp che emerge come clamorosa alternativa per il Napoli. Valter De Maggio accende le speranze dei tifosi partenopei, rivelando uno scenario sorprendente e carico di emozioni. La situazione resta in evoluzione, mentre l’incontro tra Conte e la società fa presagire sviluppi imminenti.

In caso di addio di Conte, spunta anche Jurgen Klopp: Valter De Maggio fa sognare i tifosi del Napoli, lo scenario è incredibile. Le notizie sul futuro di Conte non si placano. L’allenatore si è incontrato quest’oggi con la società a Roma, ma la decisione delle parti è stata quella di riaggiornarsi nei prossimi giorni. Non c’è ancora una rottura, ma non c’è neanche una conferma in senso opposto. Questo rende ancora vivissime le voci su altri allenatori. Il nome in cima nel caso in cui la scelta dovesse essere quella di un addio è quello di Massimiliano Allegri, ma non si può affatto escludere la presenza di altri candidati pronti a farsi avanti... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Klopp al Napoli, De Maggio stupisce tutti: bomba clamorosa

