Khamasootra Live al Bonfim Club

Il Khamasootra, giovane formazione musicale, presenta il suo sound atmosferico ed evocativo al Bonfim Club. Composto da un quartetto dalle timbriche uniche, il gruppo si distingue per la sua proposta strumentale che integra interventi vocali estemporanei. Con un basso potente e avvolgente, Khamasootra porta il pubblico in un viaggio sonoro ricco di emozioni e suggestioni.

KHAMASOOTRA Di recente formazione, intenzionalmente strumentale atmosferica, senza precludere una narrante voce estemporanea. Il sound del gruppo è basato sulle differenti timbriche, peculiari nell assetto del quartetto. Il costante lavoro del basso, sottolinea, amplifica e potenzia il...

