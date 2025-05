Kevin De Bruyne al Napoli | contratto fino al 2027 villa a Posillipo e visite mediche il 2 giugno

Kevin De Bruyne si prepara a vestire la maglia del Napoli, con un contratto fino al 2027. Dopo le recenti conferme, il fuoriclasse belga ha scelto una villa a Posillipo e si sottoporrà alle visite mediche il 2 giugno. Un trasferimento che promette di rivoluzionare le ambizioni del club partenopeo. Scopriamo tutti i dettagli di questa operazione che tiene i tifosi con il fiato sospeso.

Kevin De Bruyne sempre più vicino al Napoli l trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli è ormai questione di ore. Secondo quanto riportato da . L'articolo Kevin De Bruyne al Napoli: contratto fino al 2027, villa a Posillipo e visite mediche il 2 giugno proviene da ForzAzzurri.net... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Kevin De Bruyne al Napoli: contratto fino al 2027, villa a Posillipo e visite mediche il 2 giugno

Se ne parla anche su altri siti

De Bruyne al Napoli, De Laurentiis: Ha comprato una villa, ho sentito lui e la moglie; La trattativa per De Bruyne dimostra che il Napoli non ha più confini; Kevin De Bruyne ad un passo dal Napoli, la prossima settimana si chiude; De Laurentiis conferma De Bruyne al Napoli: So che ha già comprato casa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Napoli, novità per De Bruyne: c'è già la data per le visite mediche, i dettagli del contratto - Kevin De Bruyne si avvicina a grandi passi al Napoli. Il belga, ormai agli ultimi giorni di contratto con il Manchester City, si libererà a zero dai Citizens ed. 🔗Da msn.com

De Bruyne arriva anche sul presepe: in lavorazione la statuina del maestro Ferrigno - Prima ancora dell’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime 48 ore, arriva la statuina. Il maestro Marco Ferrigno, storico artigiano di San Gregorio Armeno, ha realizzato ... 🔗Scrive msn.com

DAZN - De Bruyne, firma in arrivo domenica: sarà un nuovo giocatore del Napoli - Il Napoli attende con trepidazione l'arrivo di Kevin De Bruyne, destinato a diventare, con ogni probabilità, il colpo più sensazionale dell'era De Laurentiis. In maglia azzurra è pronto a sbarcare uno ... 🔗Si legge su msn.com

Napoli president reveals Kevin De Bruyne talks as club celebrate winning Serie A