Kennedy jr toglie vaccino Covid dalla lista per bambini

Robert Kennedy Jr., capo della Sanità americana, ha deciso di escludere il vaccino contro il Covid-19 dalla lista dei vaccini raccomandati per i bambini "in buona salute" e per le donne in gravidanza. Questa scelta, riportata dalla CNN, solleva interrogativi e dibattiti sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini in queste categorie vulnerabili della popolazione.

Il capo della Sanità americana, Robert Kennedy jr, ha tolto il vaccino contro il Covid da quelli raccomandati per i bambini "in buona salute" e le donne in gravidanza. Lo riporta la Cnn... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kennedy jr toglie vaccino Covid dalla lista per bambini

Altre fonti ne stanno dando notizia

Kennedy jr toglie vaccino Covid dalla lista per bambini; Kennedy jr toglie vaccino Covid dalla lista per bambini. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Kennedy jr toglie vaccino Covid dalla lista per bambini - Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! 🔗Si legge su giornaledibrescia.it

Kennedy Jr. favorevole al vaccino contro il morbillo - Sì al vaccino ma no all’obbligo In una intervista a CBS News, il Segretario dell’HHS (Health and Human Services), Bob Kennedy Jr, ha incoraggiato pubblicamente le persone a vaccinarsi contro ... 🔗Secondo msn.com

Kennedy Jr, il ministro no vax fa marcia indietro: «Il vaccino è la chiave contro il morbillo». L'ammissione dopo due decessi - Kennedy Jr, Segretario alla Salute e in passato volto di punta del movimento no-vax, ha rivisto pubblicamente la sua posizione, definendo il vaccino Mpr (morbillo, parotite e rosolia): «Il modo ... 🔗Riporta msn.com

Lawmaker asks RFK Jr. if he’d vaccinate his kids