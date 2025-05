Kean lascia la Fiorentina con la clausola rescissoria? Prade esorcizza il pericolo appellandosi a un aspetto dell’ex Juve | cos’ha detto il dirigente della Viola!

Moise Kean potrebbe dire addio alla Fiorentina attivando la clausola rescissoria da 52 milioni di euro, con scadenza tra l'1 e il 15 luglio. Tuttavia, il dirigente della Viola, Pradè, ha intenzione di difendere il suo attaccante, evocando la sua esperienza passata alla Juventus. In questo articolo esploreremo le dichiarazioni di Pradè e le implicazioni di questa situazione sul futuro di Kean.

Kean, ex attaccante della Juve, potrebbe lasciare la Fiorentina con la clausola rescissoria da 52 milioni di euro: Pradè, però, non ci sta e.. Il futuro di Moise Kean alla Fiorentina è in bilico per via della clausola rescissoria, pendente dall’1 al 15 luglio, da 52 milioni di euro. Su questo aspetto è intervenuto il DS della Viola, Daniele Pradè. Ecco cos’ha detto sull’ex Juve nella conferenza stampa di fine stagione dei gigliati. PAROLE – « A Cagliari ci siamo incontrati con lui, il presidente e Ferrari. Qui sta benissimo, gli abbiamo dato tanto. Sul discorso clausola penso che nessuno pensasse che 52 milioni fossero pochi l’estate scorsa... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com