Kayak & Snorkeling a Nervi

Scopri il meraviglioso mondo del kayak e snorkeling a Nervi! Ogni venerdì, da giugno a settembre, unisciti a noi per un’esperienza unica dalle 10 alle 12.00. Inizierai con consigli tecnici sul kayak, seguito da un’emozionante pagaia lungo la costa, per terminare con un tuffo che svelerà i segreti del nostro splendido mare. Non perdere questa opportunità di esplorazione e avventura!