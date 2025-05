Kayak & Aperitivo al Porticciolo di Nervi

Scopri la magia del kayak al Porticciolo di Nervi! A partire dal 10 giugno, ogni martedì dalle 18 alle 20, unisciti a noi per un'esperienza unica di pagaiata al tramonto seguita da un aperitivo. Perfetto per chi cerca un momento di relax e libertà, l'evento è aperto a tutti, anche ai principianti. Non perdere questa occasione di unirti alla natura e al divertimento con LoScalo!