Kate Middleton la regola severa imposta ai figli | È importante come la matematica

Kate Middleton, duchessa di Cambridge, applica una regola educativa severa ma fondamentale per i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, considerandola importante quanto la matematica. Insieme al principe William, la duchessa cerca di instillare valori solidi nella loro crescita, affrontando le sfide di essere una madre "normale" mentre navigano il mondo della royal family. Scopriamo di più su questa regola e il suo significato.

Kate Middleton è una mamma molto attenta e condivide con William alcuni valori educativi che non rinuncia a trasmettere ai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. Kate Middleton, la regola ferrea nell’educazione dei figli. Kate Middleton vuole essere una mamma normale ma sa che non può esserlo. Da un lato, suo figlio maggiore, George, un giorno diventerà Re e deve essere preparato ad assumere questo ruolo, dall’altro deve crescere i suoi bambini sotto gli occhi di tutti, ciò significa che ogni mossa che fa, ogni scelta che compie è esposta ad analisi, critiche, commenti. Dunque, Kate si trova in una posizione non semplice... 🔗 Leggi su Dilei.it