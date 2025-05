Karate Kid | Legends Joshua Jackson è aumentato di 9 chili per le riprese del film

Joshua Jackson, ex star di Dawson's Creek, si prepara a un grande cambiamento fisico per il suo ruolo nel nuovo capitolo del franchise Karate Kid: Legends. Aumentando di 9 chili, l'attore condivide i dettagli della sua trasformazione in vista di un cast che include leggende come Ralph Macchio e Jackie Chan. Scopri come ha affrontato questa sfida per dare vita al suo personaggio.

L'ex star di Dawson's Creek, nel cast del nuovo capitolo del franchise con Ralph Macchio e Jackie Chan, ha svelato la sua preparazione al ruolo. Joshua Jackson ha dovuto affrontare un grande cambiamento fisico per recitare nel nuovo film del franchise Karate Kid, dal titolo Karate Kid: Legends, al fianco di Ralph Macchio e Jackie Chan. L'attore canadese interpreta Victor, un ex campione di boxe e proprietario di una pizzeria. Per entrare al meglio nel personaggio, Jackson ha raccontato di aver preso 9 chili. Joshua Jackson e il cambiamento fisico per Karate Kid "Di solito peso circa 79 kg. Per il film ero arrivato a quasi 88 kg circa" ha dichiarato Jackson, che ha confessato di essersi sorpreso delle difficoltà incontrate "È stato più difficile ... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Karate Kid: Legends, Joshua Jackson è aumentato di 9 chili per le riprese del film

Ne parlano su altre fonti

Karate Kid Legends: una featurette con Ralph Macchio e Jackie Chan; Un'Eredità duratura: Ripercorriamo tutti i film della saga insieme a Ralph Macchio, Jackie Chan e al nuovo giovane protagonista Ben Wang - HD; Karate Kid Legends: l'incontro tra Jackie Chan e Ralph Macchio nella nuova anteprima; Dawson's Creek stava per tornare con un revival: Ecco perché il progetto è sfumato, secondo l'ideatore. 🔗Cosa riportano altre fonti

Karate Kid: Legends, Joshua Jackson è aumentato di 9 chili per le riprese del film - Joshua Jackson ha dovuto affrontare un grande cambiamento fisico per recitare nel nuovo film del franchise Karate Kid, dal titolo Karate Kid: Legends, al fianco di Ralph Macchio e Jackie Chan. L'attor ... 🔗Lo riporta msn.com

Joshua Jackson si trasforma per il nuovo film Karate Kid: Legends accanto a Ralph Macchio e Jackie Chan - Joshua Jackson torna al cinema nel ruolo di Victor in "Karate Kid: Legends", affrontando una trasformazione fisica significativa e condividendo il set con Ralph Macchio e Jackie Chan. 🔗Segnala ecodelcinema.com

Karate Kids: Legends, Ralph Macchio spera che il film faccia da collegamento tra i nuovi fan e il cult del 1984 - Ralph Macchio torna nel ruolo di Daniel LaRusso in Karate Kids: Legends, dopo aver interpretato il personaggio per la prima volta nel 1984. L'attore si è augurato che il film possa essere un collegame ... 🔗Lo riporta msn.com

KARATE KID: LEGENDS - New Trailer (HD)