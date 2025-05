Kali Kennedy la makeup artist di Charli XCX ha svelato tutti i segreti dei brat look

Kali Kennedy, la talentuosa make-up artist californiana di Charli XCX, ha rivelato i segreti dei celebri "brat look". Con il suo approccio audace e innovativo, ha rivoluzionato l'estetica della cultura pop, creando look intensi e sensuali che hanno conquistato influencer e celebritĂ . Scopri come questa artista ha reso iconiche le immagini di star come Alexa Demie e Barbie Ferreira, lasciando un'impronta indelebile nel mondo del make-up.