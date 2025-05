Juventus trionfa a Venezia

La Juventus conquista Venezia con una vittoria cruciale per 2-3, chiudendo la Serie A 2024/25 al quarto posto. Sotto la guida di Igor Tudor, i bianconeri assicurano la qualificazione alla Champions League 2025/26, regalando gioia ai tifosi, anche a distanza dall'Allianz Stadium. Un successo che segna un'importante tappa nella stagione della storica squadra torinese.

Successo in trasferta La Juventus trionfa a Venezia e celebra una vittoria fondamentale, chiudendo la Serie A 202425 con un 2-3. Igor Tudor guida i bianconeri a un successo che consolida il quarto posto, garantendo la qualificazione alla Champions League 202526. L'Allianz Stadium esulta da lontano, con i tifosi orgogliosi

