Juventus tra conferme e rientri | chi ci sarà al Mondiale per club

La Juventus, dopo aver concluso il campionato al quarto posto e garantito la partecipazione alla Champions League, si prepara per un'altra sfida: il Mondiale per club. Con rientri e nuove conferme, i bianconeri sono pronti ad affrontare il torneo internazionale, previsto per il 14 dicembre. Scopriamo chi saranno i protagonisti di questa avventura e quali aspettative accompagnano la squadra.

Malgrado il campionato sia terminato, con i bianconeri che hanno conquistato la quarta posizione in classifica, l'ultima utile per accedere alla prossima edizione della Champions League, la stagione, per la Juventus, non è finita. Alle porte, infatti, c'è il Mondiale per club, in programma dal 14...

