Juventus regalo a Conte | arriva lui per convincerlo

La Juventus è pronta a tracciare un nuovo percorso, puntando su Antonio Conte come allenatore. Per convincerlo, il club bianconero ha già messo in campo un primo rinforzo direttamente dalla Francia, un nome inaspettato che promette di portare freschezza. Con un futuro da scrivere tra incertezze e ambizioni, la dirigenza bianconera è determinata a rinvigorire il progetto sportivo.

La Juventus sta pensando al proprio futuro e la priorità resta in tal senso l’allenatore, rispondente al nome di Antonio Conte. Il suo primo rinforzo arriva direttamente dalla Francia ed è un nome nuovo per i bianconeri. Il futuro dei bianconeri è tutto da scrivere. Ci sono tanti punti interrogativi all’orizzonte ma il primo timore che campeggiava all’orizzonte è stato cancellato. La squadra, infatti, seppur con una fatica enorme in tutta la stagione ed anche nella gara contro il Venezia, ha conquistato il pass per la prossima UEFA Champions League. Obiettivo, questo, fondamentale per la sostenibilità di tutto il progetto... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, regalo a Conte: arriva lui per convincerlo

Ne parlano su altre fonti

Juventus, primo regalo per Conte: arriva da Bologna; Conte tra Napoli e Juventus: dopo la festa arriva l'incontro, le ultime; GAZZETTA - Conte prepara il regalo d'addio al Napoli, tornerà alla Juventus; Retroscena Inter, tutti irritati da Conte. E se torna alla Juve…. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Juventus, regalo a Conte: arriva lui per convincerlo - La Juventus si sta avvicinando in maniera importante ad Antonio Conte ed in tal senso il primo regalo arriva dalla Francia ... 🔗Scrive calciomercato.it

Juventus, primo regalo per Conte: arriva da Bologna - Nuova svolta sul fronte calciomercato. Ecco l'affare decisivo in casa Juventus: può arrivare subito da Bologna, ormai ci siamo ... 🔗Da calciomercato.it

Arriva Conte, ma è subito addio alla Juve: c’è la conferma - In caso di arrivo di Antonio Conte alla Juventus potrebbero immediatamente cambiare le strategie. Addio clamoroso ... 🔗Segnala diregiovani.it

Juventus, primo regalo per Conte arriva da Bologna