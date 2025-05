Juventus Next Gen doppia sconfitta al Trofeo dell’Armonia Sportiva contro Milan Futuro e Atalanta Under 23 Come è andata | cronaca risultati e tabellini

La Juventus Next Gen ha concluso la sua partecipazione al Trofeo dell'Armonia Sportiva con due sconfitte, rispettivamente contro il Milan Futuro e l'Atalanta Under 23. In questo articolo, analizziamo la cronaca delle partite, i risultati e i tabellini, per comprendere come si sono svolti questi eventi cruciali per la crescita dei giovani talenti bianconeri.

Juventus Next Gen, due KO al Trofeo dell’Armonia Sportiva contro Milan Futuro e Atalanta Under 23. Come è andata: cronaca, risultati e tabellini. La Juventus Next Gen ha affrontato Milan Futuro e Atalanta Under 23 nella seconda edizione del Trofeo dell’Armonia Sportiva. All’interno del Centro Tecnico Federale “Don Alberto Seri” di Solomeo, è andato in scena un triangolare tra le squadre giovanili che in questa stagione hanno preso parte al campionato di Serie C. Per la Seconda squadra di Brambilla, nei due match durati 45 minuti, è arrivata una doppia sconfitta – la prima ai calci di rigore dopo lo 0-0 finale contro il Milan Futuro, il secondo per 2-1 contro la squadra bergamasca, con Serigne Deme andato a segno nel finale per accorciare le distanza dopo le reti di Vavassori e Gyabuaa... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, doppia sconfitta al Trofeo dell’Armonia Sportiva contro Milan Futuro e Atalanta Under 23. Come è andata: cronaca, risultati e tabellini

