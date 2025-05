Juventus Momblano | Elkann deciso a licenziare Giuntoli

Un'imminente rivoluzione si profila in casa Juventus, con il presidente John Elkann che, secondo quanto riportato da Luca Momblano a Telelombardia, avrebbe deciso di esonerare Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club. Questo cambio di rotta avviene nonostante la recente qualificazione alla Champions League, raggiunta grazie alla vittoria per 3-2 contro il Venezia. Cosa attende ora la Juventus?

