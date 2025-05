Juventus la Champions non basta | Elkann medita il ribaltone

La Juventus si avvia verso una profonda trasformazione, con John Elkann pronto a valutare un ribaltone strategico. Nonostante la qualificazione alla Champions League, i vertici del club considerano insoddisfacente la stagione, preannunciando un'estate segnata da numerosi addii. L'articolo esplora chi potrebbe essere a rischio e quali cambiamenti potrebbero caratterizzare il futuro del club torinese.

La Juventus si prepara all'ennesimo ribaltone. Ad Elkann la qualificazione in Champions non basta: ecco chi rischia. Sarà un'estate caratterizzata da tanti addii quella a cui sta andando incontro la Juventus. Il club infatti, nonostante il conseguimento dell'obiettivo minimo stagionale ovvero la qualificazione in Champions League, ha cominciato a progettare un profondo restyling che coinvolgerà non soltanto il gruppo squadra ma anche lo staff dirigenziale. Ad occuparsi del dossier bianconero, in particolare, è John Elkann rimasto deluso dal rendimento offerto nelle varie competizioni dalla squadra ed intenzionato a concretizzare diverse manovre tese a rendere più competitiva la squadra...

