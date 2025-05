Juventus Conte ‘esonera’ Giuntoli | Non vuole averlo tra i piedi | ESCLUSIVO

Dopo la conclusione della stagione 2024/2025, la Juventus è già proiettata verso il futuro, affrontando nuove sfide nella scelta di allenatori e dirigenti. In questo contesto, emerge una notizia esclusiva: Antonio Conte sembra intenzionato a esonerare Giuntoli, evidenziando la sua volontà di cambiare rotta. L'analisi delle recenti prestazioni e delle scelte strategiche della società bianconera si fa dunque imprescindibile.

Dopo la fine della stagione 20242025, è tempo di pensare al futuro partendo dai futuri allenatori e dirigenti Il campionato di Serie A ha chiuso i battenti domenica scorsa con le ultime sei partite rimaste da giocare e assegnando gli ultimi definitivi verdetti del campo. La Juventus, con grande fatica, è riuscita a mantenere il quarto posto in classifica conquistando, così, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.it Un obiettivo minimo, ma necessario in un'annata decisamente complicata e condita anche dall' esonero di Thiago Motta, sostituito da Igor Tudor...

