Juve su Conte nulla è definito | il ribaltone può essere totale

La situazione in casa Juventus si fa incerta, con Antonio Conte al centro di rumors e possibilità di ribaltone. Dopo il trionfo dello scudetto, i tifosi del Napoli temono per il futuro dell'allenatore, che potrebbe decidere di lasciare la squadra. Mentre i dialoghi con la Juve si intensificano, il mercato degli allenatori promette sorprese significative nel panorama calcistico italiano.

In casa Juve, oltre a quelle di Conte, bisogna registrare un profondo cambiamento. Dopo la vittoria dello scudetto, di fatto, l’ansia dei tifosi del Napoli è tutta rivolta verso la scelta di Antonio Conte. L’allenatore del quarto scudetto partenopeo, infatti, potrebbe cambiare aria dopo appena un anno dal suo arrivo sulla panchina azzurra. Su Antonio Conte, di fatto, bisogna registrare il fortissimo interesse della Juventus. Nella ‘Vecchia Signora’, per l’appunto, è probabile che nei prossimi mesi ci possa essere una vera e propria rivoluzione. In casa Juve c’è aria di profondo cambiamenti: le ultime... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Juve su Conte, nulla è definito: il ribaltone può essere totale

Conte alla Juve! Giuntoli Out, Comolli In: Rivoluzione! ????