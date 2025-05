Juve sempre più Conte Tudor fa retromarcia | sarà al mondiale per club

Antonio Conte sta per tornare alla Juventus, mettendo fine a una lunga attesa tra indiscrezioni e trattative. Mentre Tudor fa un passo indietro, il tecnico salentino, attualmente al Napoli, si prepara a un incontro decisivo con Aurelio De Laurentiis. John Elkann ha già preso la sua decisione, puntando forte su Conte e preparando il terreno per un ritorno che promette di infondere nuova vita alla squadra bianconera.

Torino, 27 maggio 2025 – Sempre più Antonio Conte. Il tecnico salentino, ora al Napoli, viaggia verso Torino, anche se sarà l'ultimo incontro con Aurelio De Laurentiis ha mettere la parola fine alla telenovela. John Elkann ha scelto e farà di tutto per arrivare a dama e Conte, che con la Juve ha vinto tanto da giocatore e da allenatore, non è rimasto insensibile al fascino della Vecchia Signora, che è da rilanciare, riconquistare. Ed è la sua specialità restituire vittorie e conquiste dopo un periodo povero di soddisfazioni. Basti pensare a quello che fece oltre dieci anni fa in bianconero e come ha portato il Napoli al suo quarto tricolore...