Juve | niente Osimhen il nuovo bomber arriva per 60 mln

La Juventus è pronta a innalzare il suo attacco con l'arrivo di un nuovo bomber, destinato a sostituire Osimhen, per una somma di 60 milioni. Con l'obiettivo di battere la concorrenza, il club bianconero sta valutando altre opzioni di alto livello, seguendo le direttive del tecnico. Possibili operazioni anticipate potrebbero ridisegnare la rosa in vista della prossima stagione.

I bianconeri potrebbero decidere di andare con una cifra non molto elevata un calciatore di assoluto livello battendo la concorrenza La Juventus lavora per andare a rinforzare la rosa. Ogni scelta finale il club la farà in accordo con il tecnico, ma non sono da escludere delle operazioni in anticipo anche per beffare la concorrenza. Per adesso siamo nel campo delle valutazioni perché le priorità sono altre, ma non è da escludere che nel prossimo futuro si possa entrare nel vivo considerato il fatto che il calciomercato estivo deve ancora partire realmente.