judo i ranking mondiali aggiornati bellandi e scutto ai piedi del podio 12 azzurri nella top20

A poche settimane dall'attesissimo Campionato Mondiale di Judo 2025 a Budapest, l'Italia si prepara con una rappresentanza consistente. Con Bellandi e Scutto vicini al podio, ben dodici azzurri occupano posizioni nella top 20 mondiale. Questo articolo analizza i ranking aggiornati e le prospettive per la squadra italiana in vista della competizione che potrebbe segnare un importante capitolo nella stagione post-olimpica.

Quando mancano ormai meno di tre settimane al via dei Campionati Mondiali 2025 di judo, appuntamento più importante della stagione post-olimpica in programma a Budapest dal 13 al 20 giugno, è giunto il momento di fare il punto della situazione in casa Italia per quanto riguarda il piazzamento dei big azzurri nella World Ranking List aggiornata. Gli ottimi risultati dell’ultimo biennio (proprio il periodo che viene preso in considerazione per la costruzione della classifica di ogni singolo atleta) consentono al movimento tricolore di occupare i piani alti delle graduatorie con tanti elementi e su più fronti, come dimostrano i dodici judoka inseriti nella top20 mondiale delle rispettive categorie di peso... 🔗 Leggi su Oasport.it