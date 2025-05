Juan Ayuso e un futuro fosco | spazi sempre più ristretti in UAE addio da non escludere

Juan Ayuso, il giovane talento atteso come favorito al Giro d'Italia insieme a Primoz Roglic, si trova ora in una situazione incerta dopo performance deludenti. La pressione cresce e le prospettive per il futuro nell’UAE Team Emirates si fanno sempre più cupe, con l'addio che non sembra più un'opzione da escludere. L'epopea del ciclismo di Ayuso è ora a un bivio critico.

Era l'uomo più atteso, il favorito numero uno della vigilia assieme a Primoz Roglic. Era lui che doveva bissare il trionfo in casa UAE Team Emirates – XRG dopo il dominio di Tadej Pogacar del 2024. E invece non è andata nel migliore dei modi: il Giro d'Italia non è ancora finito, ma Juan Ayuso ha praticamente salutato le sue speranze di vittoria. La sedicesima tappa è stata fatale allo spagnolo classe 2002: nonostante un inizio non convincente, fino a stamattina era terzo in classifica generale e davvero vicino alla vetta, andando a caccia della Maglia Rosa. Sul GPM di Santa Barbara è arrivata una crisi repentina ed inaspettata: è definitivamente crollato, perdendo al traguardo addirittura 14?...

