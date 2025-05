JPMorgan e il futuro dell’Ucraina | svendere privatizzare e cedere le terre fertili

Dal 2014, l'Ucraina ha visto emergere tensioni geopolitiche e opportunità economiche che hanno attirato l'attenzione di istituzioni finanziarie globali, come JPMorgan e BlackRock. L'articolo esplora come questi giganti della finanza abbiano capitalizzato la crisi, privatizzando beni strategici e cedendo terre fertili, mentre il Paese affronta le sfide di un futuro incerto.

Dal 2014, dunque da Euromaidan in poi, l’Ucraina è diventata un terreno fertile per gli interessi di grandi istituzioni finanziarie occidentali come BlackRock e JPMorgan Chase. Queste realtà hanno sfruttato la crisi ucraina per ottenere profitti significativi, legando i loro prestiti a condizioni vantaggiose, come la privatizzazione di beni statali e una riforma fondiaria che ha aperto il mercato terriero agli investitori stranieri. BlackRock e JPMorgan: i creditori dell’Ucraina. Il fondo BlackRock, uno dei maggiori gestori patrimoniali al mondo, si è posizionato come uno dei principali creditori dell’Ucraina... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - JPMorgan e il futuro dell’Ucraina: svendere, privatizzare e cedere le terre fertili

