Joseph quinn deve fare un passo fondamentale per il personaggio della torcia umana nel fantastic four

Il 25 luglio, i fan dei Marvel Studios attenderanno con entusiasmo l'interpretazione di Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm, il leggendario Human Torch, nel film "Fantastic Four: First Steps". Questa performance rappresenta un momento cruciale per la carriera di Quinn e per la rinascita del noto franchise dei Fantastici Quattro. Scopriamo insieme cosa possiamo aspettarci da questa attesissima pellicola.

