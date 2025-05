Jonathan David nel mirino del Napoli | sprint finale per l’attaccante canadese

Il Napoli è in procinto di chiudere un'importante operazione di mercato, puntando forte su Jonathan David, talentuoso attaccante canadese. Con la stagione che si avvia verso la conclusione, il club azzurro sta accelerando le trattative per assicurarsi questo promettente giocatore, pronto a rinforzare ulteriormente l'attacco partenopeo. Scopriamo tutti i dettagli di questo affare che potrebbe segnare un nuovo capitolo per la squadra.

Il Napoli è pronto a piazzare un altro colpo di mercato di grande valore.

