John Wayne e il suo cowboy inquietante otto anni prima di Cercatori

L'iconico John Wayne, noto per i suoi ruoli di eroe nel western, offre una faccia inedita e inquietante in "Red River", film che otto anni prima di "Cercatori" sfida le convenzioni del genere. Questo articolo esplora come la sua interpretazione delinei un anti-eroe complesso, rivelando le sfaccettature più oscure e turbolente dei personaggi del cinema western.

Il cinema western ha spesso rappresentato figure di eroi ideali, ma alcuni film e interpretazioni hanno sfidato questa immagine, mostrando aspetti più complessi e oscuri dei personaggi. Tra questi, il ruolo di John Wayne in Red River emerge come esempio emblematico di un anti-eroe dal carattere duro e spietato. Questo approfondimento analizza la figura del celebre attore nel film del 1948, evidenziando come questa interpretazione abbia segnato una svolta nel suo percorso artistico e nel modo di concepire i personaggi western. john wayne in red river: un anti-eroe forte e controverso. il personaggio di thomas dunson...

