Joele 7 mesi e una vita davanti cerca casa

In questo articolo, mettiamo in luce la drammatica situazione di Joele, un cane di sette mesi in cerca di una casa e di amore. I volontari del canile rifugio di Chieti denunciano la predilezione per cuccioli piccoli da parte dei visitatori, a discapito di tanti cani che meritano una seconda possibilità . Scopriamo insieme come questi animali affrontano la realtà di un canile e l'importanza di adottare oltre il pregiudizio.

Chi si reca in canile, cerca il più delle volte un cane piccolo, meglio se cucciolo “perché me lo devo crescere come voglio io”. Questa è la denuncia dei volontari del canile rifugio di Chieti, che ogni giorno accolgono e accudiscono moltissimi cani. Solo una parte di loro resterà per breve tempo... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Joele, 7 mesi e una vita davanti, cerca casa

Joele, 7 mesi e una vita davanti, cerca casa - Per lui si cerca una buona adozione, qualcuno che in canile sappia dare una speranza anche a chi non è più un cucciolo ... 🔗Riporta chietitoday.it

